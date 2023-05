Há 1h e 1min

No «Dois às 10», conhecemos voluntárias e utentes do «ARPIMS», Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Mira Sintra, cuja missão é assegurar a satisfação das necessidades básica de conforto, convívio e ocupação do idoso de forma a promover o seu bem estar físico e psicológico, a sua autonomia e valorização pessoal e social.