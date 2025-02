Há 2h e 30min

No «Dois às 10», João Ricardo esclarece os rumores de um relacionamento com a comentadora Márcia, confirmando que deu boleia a Márcia, mas negando qualquer envolvimento romântico. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira brincam com a situação, comentando sobre a química entre os dois e relembrando um episódio em que Márcia mandou um beijinho para João.

João afirma não ter qualquer relação com Márcia ou com outra pessoa, reiterando que o seu coração estava fora da casa.