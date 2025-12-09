Cláudio Ramos expõe situação insólita que envolve Maria Cerqueira Gomes: «Veio de avião e as flores ficaram no Porto»

Há 1h e 21min

Nesta terça-feira, o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, foi palco de uma emissão especial transmitida pela TVI, intitulada "Há Festa no Hospital". O evento solidário teve como objetivo angariar fundos para a aquisição de material e equipamentos cirúrgicos destinados às áreas de neurocirurgia pediátrica e gastroenterologia pediátrica, reforçando o compromisso com a melhoria das condições médicas para os mais jovens.