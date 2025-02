Há 3h e 5min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos questiona Cristina Ferreira sobre o número de pessoas que tem bloqueadas no Instagram. Cristina Ferreira, sem saber ao certo, decide verificar. Cláudio, curioso, também decide ver quantas pessoas bloqueou na sua conta e revela ter 13.978 pessoas bloqueadas no seu Instagram.

