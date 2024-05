Há 44 min

No «Dois às 10», a filha de Cláudio Ramos está de parabéns! Leonor celebra, 20 anos, e o apresentador fica emocionado ao rever vídeo da filha com apenas 2 anos. Cláudio Ramos revela que Leonor é mais parecida com a mãe, mas tem o feitio do pai.