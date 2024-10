Há 3h e 7min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos abre o coração e desabafa ao introduzir a próxima história sobre Alzheimer. O que une as nossas próximas convidadas é a memória. As duas tiveram de lidar com a perda de memória de alguém que lhes é muito especial. Ilda, lidou com a doença de alzheimer da mãe durante cerca de sete anos. Já Alexandra, continua a lidar com a falta de memória do pai.