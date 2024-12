Cláudio Ramos para mãe de Diogo Alexandre: «Ele é provocador?»

Há 2h e 23min

No «Dois às 10», a menos de uma semana da Grande Final… mas ainda com uma gala este domingo, recebemos familiares e amigos dos concorrentes do “Secret Story” para comentar e avaliar os acontecimentos mais fortes dos últimos dias na casa mais vigiada do país!

Recebemos Alice Mota, mãe do concorrente Diogo Alexandre, que nos fala do comportamento do filho dentro da casa. Cláudio Ramos questiona a nossa convidada se ele é mesmo assim, ou se está a jogar dentro da casa. O apresentador fala da postura de Diogo Alexandre nas cadeiras quentes, se este é 'provocador' na vida cá fora, e do facto de alguns colegas o acharem 'inconveniente'. Alice Mota defende o filho, e diz-nos o que é que Diogo Alexandre não suporta.

