Há 1h e 35min

No «Dois às 10», recebemos Elizabete Nunes, mãe de Nelson Lisboa, concorrente do «Dilema». Nelson esteve apagado no jogo? A nossa convidada comenta a participação do filho no reality e show e responde a questão de Cláudio Ramos sobre um comentário que este teceu acerca do médium e designer de moda.