Há 2h e 7min

No «Goucha», recebemos Cláudio Ramos, apresentador do programa «Dois às 10» e da gala do «Big Brother 2024». Assistimos a uma pequena introdução biográfica sobre o mesmo. Aos 50 anos, o apresentador vive uma das melhores fases da sua vida, tendo acabado de lançar um livro «O Rapaz». O nosso convidado fala-nos dessa experiência e da diferença entre trabalhar na televisão e a escrita de um livro.