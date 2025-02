Há 3h e 7min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos partilhou uma história caricata sobre o seu comando da televisão. O apresentador ainda contou que gosta de dormir com a casa fria e as janelas abertas, e por isso se aconchega bem na sua cama. O apresentador ainda brincou com a situação, dizendo que «parecia uma gueixa».

Saiba mais em TVI Player