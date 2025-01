Há 2h e 39min

No «Dois às 10», recebemos Filomena Sousa, a nossa convidada fala do seu bairro da Bica. O Bairro onde nasceu e cresce e, segundo palavras dela, o Bairro onde irá morrer. Recordamos os tempos de criança da Filomena e como era a vida no antigo bairro da Bica.

Filomena partilha a receita tradicional de favas à portuguesa.