No «Dois às 10», conhecemos a história de Paulo e Sónia Gomes. Os dois começaram a namorar quando Sónia tinha 13 anos e Paulo 16 anos. O pai de Sónia só descobriu mais tarde porque a filha namorava às escondidas. O irmão mais novo ajudava a irmã a omitir o namoro em troca de rebuçados. Em estúdio, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira provocam o casal com questões do foro mais íntimo.