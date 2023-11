Cláudio Ramos questiona paraplégico sobre vida íntima: «Como são as vossas relações?»

Hoje às 11:38

No Dois às 10, conhecemos a história do Floriano, que aos 15 anos ficou paraplégico, depois de um acidente de mota. Hoje, com 39 anos, continua a sonhar e a lutar para concretizar todos os seus sonhos. Nunca deixou que uma cadeira de rodas o impedisse de ser feliz e ter as mesmas oportunidades que as restantes pessoas. Um sonho está concretizado: casar. Agora, com Mara de anel no dedo e ao seu lado, sempre, lutam para realizar outro objetivo: Serem pais.