Cláudio Ramos recorda aposta sobre Luciana Abreu e João Moura Caetano: «Vocês devem-me dinheiro»

Há 1h e 38min

No «Dois às 10», juntamo-nos para as «Conversas de Café» com Merche Romero, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim. Após o término da relação de Luciana Abreu e João Moura Caetano, a apresentadora e artista acusa o toureiro de ser «traidor» e «controlador». Luciana quer processar o toureiro, por este ter alegadamente contratado uma empresa de mudanças para retirar todos os bens que tinha da artista e apresentadora na sua herdade em Monforte, mas estes chegaram “riscados”. Cinha Jardim reagiu a este tema: «Não percebo porque ela põe todos os ex-namorados em tribunal».

Já tinhamos comentado a polémica da separação de Luciana Abreu e João Moura Caetano, depois do toureiro ter estado no programa «Goucha» e ter comentado o assunto, em conversa com Manuel Luís Goucha. Gonçalo Quinaz reage ao facto de João Moura ser padrinho das filhas de Luciana Abreu: «Isto não cabe na cabeça de ninguém». Saiba tudo:

Cinha Jardim também se pronunciou sobre as acusações feitas a João Moura Caetano: «Agora está na moda chamar de manipulador». Saiba tudo:

Luciana Abreu, atriz, apresentadora e cantora, acusou o ex-namorado de ser «controlador» e «traidor». Ele que recentemente tem sido notícia após ser pública a separação da artista Luciana Abreu. O toureiro, não querendo explorar muito o assunto, reagiu às acusações da artista: «As atitudes ficam para quem as tem». Veja a entrevista a Manuel Luís Goucha: