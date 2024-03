Cláudio Ramos rendido a Clarinha, uma menina, de 6 anos, portadora de Glaucoma - Veja a conversa completa

Há 2h e 3min

No «Dois às 10», Mãe de Clara conta que a filha, de seis anos, foi diagnosticada com glaucoma, com apenas dois dias de vida. Quem a vê a brincar pensa que é só uma criança normal com óculos fixes. É muito autónoma e ensinou os pais a viver de outra forma. Fomos até à escola da Clara acompanhar um dia de escola. A mãe, Dora, conta como foi difícil descobrir que a filha tem Glaucoma e vê-la a ser operada oito vezes nos primeiros nove meses de vida. Partilha ainda um pouco de que forma ela, o marido e a escola ajudam a menina a aprender, como qualquer outra criança que inicia o primeiro ano de escolaridade. Em estúdio Cláudio Ramos fica rendido a Clarinha.