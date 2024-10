Há 59 min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos escuta o testemunho de André, que foi diagnosticado com autismo aos 50 anos. O apresentador faz partilha com o convidado. Cláudio Ramos confessa que, na altura da pandemia, em 2020, se sentiu estranhamente bem isolado dos outros e confessa que esse sentimento o fez procurar saber mais sobre si.