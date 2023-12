Cláudio Ramos revela jantar de Natal pouco tradicional: «Eu peço sempre frango recheado com farinheira!»

Há 21 min

No «Dois às 10», Idevor Mendonça fala da sua noite de Natal, do filho que está a caminho e do que a família como na noite de consoada. Cláudio Ramos admite que não gosta de peru na noite de Natal.