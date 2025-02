Há 1h e 22min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos partilhou as suas rotinas matinais um pouco peculiares com Cristina Ferreira, revelando que já tinha ido à casa de banho sete vezes só naquela manhã. O apresentador explicou que bebe muita água mal acorda, o que justifica as suas idas frequentes à casa de banho. Saiba mais em TVI Player