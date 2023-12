Cláudio Ramos revela que Nuno Graciano lhe pediu ajuda: «Disse que gostava de trabalhar»

Hoje às 10:30

No Dois às 10, homenageamos Nuno Graciano e recordamos a vida e carreira deste, que parte deixando quatro filhos, com alguns ex-concorrentes do Big Brother Famosos 2: Miguel Azevedo, Tanya, Melão, Bernardo Sousa e Fernando Semedo. Num momento muito delicado, todos ficaram comovidos ao recordar o eterno «tio careca», mas foi com uma pergunta de Cláudio Ramos (o que lhe diriam agora, se tivessem oportunidade), que Miguel Azevedo desabou em lágrimas: «Quero que saibas que te amo muito (...) Devia-o ter abraçado muito mais».

Veja a emotiva despedida de Alice Alves a Nuno Graciano, em direto.

Recorde que nas «Conversas de Café», o ex-apresentador de televisão foi um dos temas, tendo Cinha Jardim adiantado que Nuno Graciano se encontrava em coma.