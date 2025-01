Há 3h e 42min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos revelou que usa uma mandala da Madonna como amuleto para se proteger da Covid-19. O apresentador partilhou a sua superstição com Cinha Jardim, Luísa castel-Branco e Gonçalo Quinaz, causando risos e surpresa no estúdio.

