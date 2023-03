Cláudio Ramos sobre Alice: «Porque é que ela está ali dentro e não está a pastar no campo? É mais orgânico...»

Há 2h e 21min

No «Dois às 10», o apresentador volta a referir o seu desagrado com as atitudes de Alice, na casa do «O Triângulo», por esta não seguir as regras impostas a todos e fala das recomendações que esta faz nas suas redes.