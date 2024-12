Cláudio Ramos sobre concorrente do Secret Story: «Ele tem um ego gigante»

Há 2h e 0min

No «Dois às 10», a menos de uma semana da Grande Final… mas ainda com uma gala este domingo, recebemos familiares e amigos dos concorrentes do “Secret Story” para comentar e avaliar os acontecimentos mais fortes dos últimos dias na casa mais vigiada do país!

Recebemos Gonçalo Falcão, amigo do concorrente João Ricardo, que comenta a prestação do mesmo no programa. «Apesar dos altos e baixos que pode ter na prestação dele, ele consegue sempre mostrar que pode ser um ótimo amigo», revela. Alice Mota, mãe de Diogo Alexandre, tece alguns elogios a João Ricardo, apesar dos conflitos que este e o seu filho têm. Cláudio Ramos destaca o concorrente que acha que tem o «ego mais elevado».

