Cláudio Ramos sobre concorrente «O Triângulo»: «Já vai com muitos pontos de avanço em relação aos colegas»

Há 11 min

No «Dois às 10», os comentadores revêm imagens do «Portal do Tempo» de um concorrente com uma história de vida trágica com uma morte violenta que o marcou para sempre. Cláudio Ramos explica porque acredita que este já tem um avanço em relação aos colegas.