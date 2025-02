Há 1h e 13min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos comparou-se a David Beckham, que protagoniza uma campanha de roupa interior aos 49 anos. Cláudio Ramos, que tem 50 anos, questionou a diferença física entre ambos, levando a uma discussão bem-humorada entre os apresentadores sobre a sua forma física. A conversa evoluiu para um debate sobre a facilidade com que os homens mantêm a forma física em comparação com as mulheres.

