Há 1h e 51min

No «Dois às 10», partilhamos imagens da Curva da Vida da concorrente do «Big Brother 2024» Margarida Castro, vítima de violência doméstica. O irmão de Margarida afirma que nunca foi do seu agrado o relacionamento da irmã e conta que ficou muito revoltado com a situação.