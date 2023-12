Há 40 min

No «Goucha», «Especial Natal», recebemos os familiares dos concorrentes do Big Brother 2023. Rafael Soares, irmão de Márcia Soares fala sobre a relação da irmã com Francisco Monteiro: «Sou muito contra esta ideia». Claúdio Ramos faz aposta com os irmãos dos concorrentes.