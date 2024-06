Hoje às 11:33

No «Dois às 10», o ex-concorrente do «Big Brother» conta que ainda não conseguiu falar com a namorada Marlene, Panelo afirma que não fez nada que possa ter magoado a namorada. Cláudio Ramos afirma que tem muita pena da situação e afirma: «Eu acho que alguém lhe deve ter feito a cabeça, ou não sobe lidar com as coisas cá fora».