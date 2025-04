Clube de futebol algarvio está a gerar polémica entre a população

Hoje às 16:53

Em «A Sentença», o segundo caso do dia é sobre o poder de decisão quando se está em vantagem financeira sobre num projeto onde nem todos estão de acordo com as propostas avançadas. Arménio é um dos membros da direção de um pequeno clube e o principal investidor. Para ajudá-lo a tornar mais rentável, Arménio colocou em cima da mesa algumas propostas mas nem todos os elementos da direção estão de acordo, não havendo assim entendimento à vista.