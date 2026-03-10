Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

CNN Meia Noite - 11 de março de 2026

Ontem às 23:57
CNN Meia Noite - 11 de março de 2026 - TVI

Com Sara de Melo Rocha.

Mais Vistos

Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"

Dois às 10
Ontem às 15:00
1

Conheça Siara Holanda, mulher de Rui Bandeira

2 fev, 11:46
2

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Secret Story
Ontem às 22:17
3

Foi considerada a "menina mais bonita do mundo" na infância. Veja como cresceu

V+ TVI
Ontem às 20:56
4

Beatriz Frazão despede-se da mãe, a dias desta completar 54 anos de vida

V+ TVI
9 mar, 11:30
5

Lembra-se da "menina mais bonita do mundo"? Ela cresceu e agora está noiva

V+ TVI
Ontem às 20:05
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Secret Story
Ontem às 22:17

Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»

Secret Story
Hoje às 09:36

Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição

Novelas
Hoje às 10:45

Lembra-se da "menina mais bonita do mundo"? Ela cresceu e agora está noiva

V+ TVI
Ontem às 20:05

Bebé a caminho! Pouco tempo depois do casamento, famoso casal português surpreende com gravidez

V+ TVI
Ontem às 15:16

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Secret Story
Ontem às 22:25

TVI PLAYER

Terra Forte: Há novidades sobre o estado de saúde de Nico

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Secret Story - Extra - 11 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:14

Secret Story - Especial - 10 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:45

Terra Forte: Buscas por Vivi e Marcus terminam em acidente

Terra Forte
Ontem às 23:15

Filipa tem 35 anos e luta contra a ELA: «Em um ano deixei de ter mobilidade»

Dois às 10
Há 2h e 54min

Amor à Prova: André vai processar a taqueria de Ana?

Amor à Prova
9 mar, 22:25
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 11 de março de 2026

TVI Jornal
Há 2h e 0min

Filipa tem 35 anos e luta contra a ELA: «Em um ano deixei de ter mobilidade»

Dois às 10
Há 2h e 54min

Aos 35 anos, o diagnóstico que mudou tudo: A luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica

Dois às 10
Há 3h e 9min

Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina

Dois às 10
Há 3h e 19min

Diana Dora opina sobre a relação de Hugo e Sara e revela conversa com o concorrente

Dois às 10
Há 3h e 25min

Diana Dora sobre discussão dentro da Casa: «Saltou-me mesmo a tampa!»

Dois às 10
Há 3h e 32min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se

Novelas
Ontem às 09:01

Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge de Marcus pela floresta

Novelas
Ontem às 11:36

Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália

Novelas
Ontem às 11:18

«Um sonho tornado realidade»: Helena Isabel realiza um dos seus maiores desejos

Novelas
Ontem às 16:21

Vem aí «Amor à prova»: Tomás empurra Alice e ela acaba em lágrimas

Novelas
Ontem às 10:13

“Isto é real?”: Vídeo de Matilde Breyner está a chocar o país

Novelas
Ontem às 15:49