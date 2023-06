Com 20 anos, Maria tem 1 metro e 20 centímetros de altura: «Para mim, sou normal»

Há 1h e 51min

No «Goucha», Maria Parente tem uma doença rara - hipoplasia cartilagem cabelo - que tem implicações com o crescimento. A altura não é obstáculo para nada na sua vida. Lamenta apenas que a sociedade não esteja preparada para lidar com a diferença.