Há 1h e 15min

No Goucha, ouvimos o testemunho de Clementina Carvalho e Márcio Fidalgo, que são os «pais do coração» de Diogo. Os nossos convidados apadrinharam o jovem com 8 anos de idade, mesmo já tendo três filhos. Em estúdio, Clementina explica a diferença entre a adoção e o apadrinhamento.