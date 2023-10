Há 1h e 40min

No Dois às 10, conhecemos a história de Francisco Moura que no dia 4 de abril de 2002, ficou com 72% do corpo queimado numa explosão na fábrica onde sempre sonhou trabalhar. Ficou 17 dias em coma, levou 70 anestesias gerais e teve 18 paragens e arritmias cardíacas.