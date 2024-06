Com a ajuda do seu anjo da guarda, Sílvia revela que já escapou à morte várias vezes e recorda: «Senti que alguém me agarrou»

Hoje às 18:15

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Sílvia Costa, que diz comunicar com os anjos. A nossa convidada explica todo o processo de comunicação com os anjos e diz-nos de que forma é que recebe as respostas desse mesmo anjo da guarda. Sílvia revela que os anjos intervêm quando existe perigo de vida, e recorda algumas situações: evitou uma cirurgia, um acidente e um afogamento.