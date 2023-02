Com ciúmes, Aves beija Vuitton à frente de todos

Ontem às 22:28

Em «Festa é Festa», Carlos (Rodrigo Paganelli) bebe café com Vuitton (Beatriz Costa) e pergunta-lhe até quando vai continuar a vestir-se daquela forma. Vuitton está determinada em levar o seu plano em frente, até que Aves desista do casamento. Carlos não acha nada boa ideia, mas acaba por se rir com Vuitton e Aves (Hugo Sousa) entra nesse momento. Ele não gosta daquela cumplicidade e dá um beijo prolongado a Vuitton, como que marcando território.