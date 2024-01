Com depressão, Filipa recorda o dia em que tudo mudou: «O acidente acabou por ser bom...»

Há 3h e 56min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Filipa Pereira, que viveu muitos anos num estado depressivo. Tomou vários medicamentos, teve apoio psicológico, mas não conseguia sair da tristeza profunda que sentia. Até que um acidente de viação lhe mudou a vida.

Desde jovem que sofria de ataques de ansiedade e não gostava do seu corpo. Aliado a isso tinha pessoas tóxicas que a deitavam abaixo. Quando foi mãe tudo piorou pelo aumento de peso. Procurou ajuda, mas foi em vão. Chegou a tomar 10 comprimidos por dia. Um dia, a caminho do trabalho, teve um acidente que despertou um gatilho que fez com que a sua vida mudasse.