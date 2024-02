Com dois filhos, Vânia descobre menopausa aos 34 anos: «Estou incompleta por dentro»

Há 1h e 2min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Letícia Pires e Vânia Martins, que viram a menopausa chegar antes dos 40, numa altura em que ainda não a esperavam. Vânia começa por dizer quais são os sintomas que a menopausa traz. De seguida, Vânia e Letícia dizem com que idade descobriram que estavam na menopausa. Contam de que forma isto as afetou fisicamente e psicologicamente e como afeta também as suas vidas íntimas. Letícia e Vânia contam também como lidaram com a notícia de que já não poderiam ser mães. No final, Vânia mostra-se emocionada a dizer que, com a menopausa, perde-se tudo.