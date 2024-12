Com estatuto de vítima de violência doméstica, Sofia viu os filhos serem sinalizados e institucionalizados

Há 2h e 48min

Sofia Teixeira, de 33 anos, vive no Porto e é mãe de cinco filhos, com idades entre os 10 meses e os 14 anos. A sua história é marcada por uma relação alegadamente abusiva que durou 10 anos, durante a qual sofreu agressões físicas e psicológicas por parte do ex-marido. Sofia conta que os maus-tratos começaram ainda antes do casamento.

A vida de Sofia tomou um rumo ainda mais doloroso em maio deste ano, quando lhe foi diagnosticado um tumor maligno na tiroide. Submetida a uma cirurgia de urgência, viu-se impossibilitada de cuidar dos filhos no período de recuperação. O ex-marido recusou ficar com as crianças, levando o Tribunal de Menores a decidir pela institucionalização dos três filhos em comum com o alegado agressor.