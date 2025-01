Hoje às 17:30

No Goucha, conhecemos a história de Yolanda, que diz ter vivido uma relação de violência doméstica. Entretanto, o tribunal decidiu a guarda partilhada do filho mais novo, o que, segundo Yolanda, a preocupa, dada a alegada postura violenta do ex-marido. Além disso, afirma que continua a ser ameaçada e perseguida.