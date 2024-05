Há 1h e 39min

No «Goucha», recebemos a jornalista Conceição Queiroz para uma conversa sobre a sua vida. A nossa convidada fala-nos do estado de saúde do pai e recorda que precisou de se ausentar da estação devido ao internamento do mesmo. Emocionada, Conceição Queiroz recorda que tudo aconteceu no mesmo hospital em que a mãe faleceu.