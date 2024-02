Há 1h e 7min

No «Goucha», recebemos Rafael Teixeira, o último concorrente expulso do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado fala-nos de um dos grandes sonhos da sua vida que é ser pai e casar. «Quero casar, ter filhos e morrer junto da pessoa com quem casei. Esse é um sonho que eu tenho», revela o ex-concorrente. Rafael Teixeira diz-nos o que espera de uma companheira de vida.