No «Goucha», recebemos o cantor José Cid, que aos 82 anos, que conta com uma carreira cheia de êxitos e sucesso. O nosso convidado fala-nos do facto de ter tido várias composições censuradas antes do 25 de abril de 1974. O artista fala-nos das suas origens da aristocracia, e explica-nos o que entende por ser 'monárquico', rematando que não aceita os 'títulos' que tem.