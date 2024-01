Há 2h e 31min

No «Goucha», Mafalda Bessa, ex-companheira do ator Nicolau Breyner, explica-nos o que é o ator trouxe para a sua vida. «Era o meu porto seguro, era um pedregulho a que me agarrava... nem precisava de me agarrar, porque ele deitava-me a mão», recorda. A nossa convidada fala-nos como o ator lidava com os seus filhos, inclusive com o também ator Tiago Teotónio Pereira.