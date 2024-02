Com saudades, Mariana chora a morte do pai e admite: «Tenho medo que não exista vida depois desta»

Há 1h e 17min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Mariana Freitas, que perdeu o pai há cerca de dois anos, vítima de Esclerose Lateral Amiotrófica. O pai da jovem faleceu com 46 anos, altura em que Mariana completava os seus 16 anos. A nossa convidada não contém as lágrimas ao falar sobre as saudades que tem do pai, do seu medo de não haver vida para além da morte, e da ideia que irá encontrar-se com o seu falecido pai.