Com um ano e meio, Bryan caiu do terceiro andar: «Olhei para o meu filho e pensei que o tinha perdido»

Há 1h e 34min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Micael Coixão e Rita Dias, os pais de Bryan. Com um ano e meio, a vida do pequeno Bryan mudou numa fração de segundo quando caiu acidentalmente do terceiro andar do prédio onde vivia. Hoje, Bryan tem quatro anos e os pais vieram partilhar connosco a luta deste pequeno guerreiro. Micael e Rita, pais de Bryan, contam o acidente que aconteceu com o filho. Quando este tinha um ano e meio quando caiu do terceiro andar do prédio. As sequelas são para a vida, o menino tem epilepsia, não anda e não fala. Os pais partilham o desespero que viveram durante meses, mas confessam que acreditam na recuperação do filho.