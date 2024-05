Com um botão de pânico, ex-vítima de violência doméstica vive um autêntico terror: «Pago a seguranças privados para me proteger»

Há 1h e 54min

No «Goucha», ouvimos o testemunho impressionante de Guadalupe Anjos, que foi vitima de violência doméstica. A nossa convidada recorda o início da relação com o alegado agressor e confessa que na altura estava comprometida. A nossa convidada recorda a altura em que o ex-companheiro se mudou para a sua casa e as discussões entre o casal começaram. Segundo Guadalupe, esta começou a ser vítima de violência verbal, psicológica e emocional, até chegar à primeira agressão. Depois, a nossa convidada sofreu uma segunda agressão. Agora, Guadalupe vive com estatuto de vítima, botão de pânico e seguranças privados.