Com um filho de 2 anos, Anabela sofreu um AVC aos 45 anos: «Houve sinais e desvalorizei»

Anabela Moreira, de 47 anos, viu a sua vida mudar drasticamente há cerca de dois anos, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquémico. O episódio deixou-a com o lado direito do corpo paralisado, tornando impossível a sua deslocação sem ajuda. Com um bebé por criar, viu-se privada do subsídio de doença por não ter comparecido a uma junta médica — algo que, fisicamente, não conseguia fazer.