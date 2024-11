Com uma sentença infeliz, Anabela chora pelo marido: «Gosto que ele esteja, mas incomoda-me ele não viver outra vida»

Há 1h e 45min

Luís e Anabela conheceram-se há 36 anos, quando trabalhavam juntos numa pastelaria. Desde então, tornaram-se inseparáveis tanto no amor como no trabalho, cruzando-se em várias empresas de renome até ao momento em que, no auge da pandemia, decidiram arriscar e abrir a sua própria pastelaria. O negócio revelou-se um sucesso, levando à abertura de uma nova loja em 2023, fruto do esforço e dedicação de ambos. Contudo, a sua vida mudou drasticamente quando Anabela, aos 53 anos, foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa que lhe retirou a autonomia.