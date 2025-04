Começou do zero e construiu um império - A história de um milionário!

Há 2h e 19min

No «Dois às 10», Celso Lascasas apresenta o seu livro «De Pobre a Milionário». A obra explora a ambição de ter mais e viver melhor, um tema que ressoa com a pergunta «Por que não?». Celso recorda a sua infância em Rebordosa, onde cresceu com os avós maternos e o tio Quim. A casa dos avós, onde viveu desde os três ou quatro anos, era o seu refúgio. «Eu era o filho mais velho e também a casa não tinha grandes condições para ter três filhos e trouxe-me aqui para a casa dos meus avós», recorda. Celso valoriza muito a educação rigorosa que recebeu do avô e do tio, contrastando com a doçura da avó Augusta, que «era aquela que me resolvia algumas coisas». Hoje em dia, Celso sente saudades desses tempos e visita a casa com frequência. Há cerca de dez anos, adquiriu a casa da família e restaurou-a, dando-lhe o nome dos avós, Augusta e Elias. Saiba mais em TVI Player