Comentadores analisam: Bruno Costa: «As mulheres são ratazanas e deviam estar mortas» - Monstro do Barreiro volta a atacar

Hoje às 13:14

No «Dois às 10», a repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso do regresso do Monstro do Barreiro. Entre 2012 e 2024 foram notificadas às autoridades mais de 50 situações relacionadas com Bruno Costa.

Bruno Costa, apelidado «monstro do Barreiro», fez nas últimas semanas duas novas vítimas. As autoridades acreditam que existem muitas mais que, por vergonha ou medo, não denunciaram o homem de 35 anos, residente no Barreiro.

O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um jovem que morreu após ser agredido por funcionário de rulote. O suspeito da agressões afirma ter sido ameaçado com uma arma.

Os nossos comentadores analisam caso de homem que conduz carros contra quartel dos bombeiros e estrangula bombeiro que estava a socorrer o filho com hematomas na cabeça.

Os nossos comentadores analisam caso de homem que deu murro a polícia que tentava acalmar os ânimos. Populares ajudaram a travar a agressão ao agente, no meio da rua.