Comentadores analisam captura de um dos cinco fugitivos da prisão de Vale de Judeus

7 out, 16:15

No «Dois às 10», Fábio Loureiro, conhecido por Fábio «Cigano», um dos cinco fugitivos da prisão de Vale de Judeus foi capturado em Marrocos. Operação demorou menos de 24 horas. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam o caso. A repórter Ticiana Xavier revela pormenores do caso de uma mãe que tentou matar o filho deficiente de quem era cuidadora há 56 anos. O repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso de um homem que tentou matar os sogros à martelada e à facada.